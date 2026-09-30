Bergtour zweier Brüder endete für Jüngeren tödlich

Bergdrama in Kleinarl in Salzburg: Zwei Brüder aus Deutschland erklommen am Dienstag die Ennskraxn. Beim Abstieg vom Berg geriet der Jüngere (59) aus dem Gleichgewicht und stürzte ab. Trotz funktionierender Rettungskette konnte das Notarztteam nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Sein Bruder wurde vom Kriseninterventionsteam betreut ...
Eine Bergtour zweier deutscher Brüder in Kleinarl endete mit einer Tragödie. Am Dienstagnachmittag befanden sich der 59-Jährige und der 63-Jährige im Abstieg von der Ennskraxn. In einer Höhe von rund 2200 Metern verlor der Jüngere das Gleichgewicht und stürzte dabei rund 50 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne.
Sein Bruder verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Notarzthubschraubers war schnell bei dem Unfallopfer, konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Anschließend wurde der Verstorbene durch die Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen.
Der 63-jährige Bruder wurde ebenfalls mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht und anschließend vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
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