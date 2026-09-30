Bergtour zweier Brüder endete für Jüngeren tödlich

Eine Bergtour zweier deutscher Brüder in Kleinarl endete mit einer Tragödie. Am Dienstagnachmittag befanden sich der 59-Jährige und der 63-Jährige im Abstieg von der Ennskraxn. In einer Höhe von rund 2200 Metern verlor der Jüngere das Gleichgewicht und stürzte dabei rund 50 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne.