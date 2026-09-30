Tiefste Regierungskrise seit Nachwendezeit

PSD-Chef Grindeanu ist allerdings entschlossen, sich um jeden Preis eine „stabile Mehrheit“ zu sichern, und entsprechend gewillt, die längst bröckelnde Brandmauer um die rechtspopulistische AUR sowie ultrarechten Splitterfraktionen im Parlament einzureißen: Sollte er mit der Regierungsbildung beauftragt werden, werde er „mit allen Fraktionen verhandeln“ – schließlich seien sie alle von den rumänischen Wählern ins Parlament geschickt worden, so Grindeanu. Die AUR fordert für einen Schulterschluss mit der PSD zum einen ihre Regierungsbeteiligung und beansprucht zum anderen auch das Amt des Senatspräsidenten für sich, der laut rumänischer Verfassung im Fall einer Amtsenthebung des Staatsoberhauptes dessen Amt kommissarisch übernimmt.