Geschmacksexplosion: Currysauce von Peter Lehner

Die grüne Currysauce sorgt für eine Geschmacksexplosion am Gaumen. Chefkoch Peter Lehner kommt aus Baden bei Wien, hat aber naturgemäß auch eine starke Verbindung zur asiatischen Küche. Die Aromen und die Tiefe der Sauce, passen exzellent zu seinem gebratenen Kabeljau. Ein perfekt gegarter Jasminreis rundet dieses köstliche Gericht ab. Dazu gibt es wie immer „Profitipps“, damit die Zubereitung auch daheim gelingt.
Grüne Currysauce, gebratener Kabeljau und Jasminreis
Zutaten Currysauce:
3 El grüne Currypaste, 100ml Sonnenblumenöl, 4 Schalotten, 2 Zehen Knoblauch, 20g Ingwer geschält, 250ml Kokosmilch, 250ml Geflügelfond, 50g Koriander, 50g Basilikum, 50g Petersilie, 50g Spinat, Limettensaft, Salz
Zubereitung:
Sonnenblumenöl im Topf erhitzen und die Currypaste darin rösten. Schalotten, Knoblauch und Ingwer fein schneiden und 5 Minuten leicht mitrösten lassen. Mit Kokosmilch und Fond aufgießen und auf den gewünschten Geschmack einkochen. Separat die Kräuter blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Aus den Kräutern das Wasser ausdrücken und sie in einer Standmixer geben. Die Aromaten aus dem Topf dazugeben uns alles fein mixen. Anschließend auf Wunsch abseihen. Danach mit Limette und Salz abschmecken.
Zubereitung Kabeljau:
250g Kabeljaufilet ohne Gräten leicht salzen und 10 Minuten stehen lassen. Den Fisch trockentupfen und in etwas Butter von beiden Seiten 2 Minuten langsam glasig braten.
Zubereitung Jasminreis:
100g Jasminreis in einem Sieb mit kaltem Wasser waschen bis das Wasser klar ist. In einen Topf geben und mit Wasser leicht bedecken. Salzen, einmal aufkochen und mit Deckel auf niedrigster Stufe 20 Minuten ziehen lassen.