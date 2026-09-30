Geschmacksexplosion: Currysauce von Peter Lehner

Die grüne Currysauce sorgt für eine Geschmacksexplosion am Gaumen. Chefkoch Peter Lehner kommt aus Baden bei Wien, hat aber naturgemäß auch eine starke Verbindung zur asiatischen Küche. Die Aromen und die Tiefe der Sauce, passen exzellent zu seinem gebratenen Kabeljau. Ein perfekt gegarter Jasminreis rundet dieses köstliche Gericht ab. Dazu gibt es wie immer „Profitipps“, damit die Zubereitung auch daheim gelingt.