Kein BH, kein Problem! Die Stars zeigen fast alles

No Bra, no Problem! So oder so ähnlich schien das Motto am Dienstagabend in Paris zu lauten. Denn für die Fashion Show der Luxusmarke Saint Laurent ließen die Promi-Damen ihre Büstenhalter daheim – und zeigten unter den transparenten Looks fast alles!
Bei diesem Mode-Defilee am Dienstagabend wusste man fast gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte.
Der Grund waren aber nicht nur die Gold getauchten Looks auf dem Laufsteg von Saint Laurent, sondern auch die Styles, mit denen die Promis zur Schau des französischen Luxushauses strömten.
Stars setzen auf tiefe Einblicke
Von Topmodel Rosie Huntington-Whiteley bis zu Schauspielerin Zoe Saldana, von Hollywood-Beauty Zoë Kravitz bis zu den Model-Ikonen Amber Valletta und Eva Herzigova: Bei diesen Looks blieb keine Zeit für Schüchternheit.
Schwarze Spitze, viel Transparenz und wenig Wäsche untendrunter ließen nicht mehr viel Spielraum für Fantasie. Im Gegenteil!
Aufregende Schnitte, sexy Details
Und wer sich obenrum dann doch etwas züchtiger zeigte, der wusste mit aufregenden Details zu verführen – etwa Jude Laws Model-Tochter Iris oder Kollegin Lila Moss.
Nur Moss-Mama Kate zeigte sich im schwarzen Samtkleid schon fast ungewohnt bedeckt – und ließ nur wenig Haut blitzen. Als wahre Modeikone darf man auch mal gegen den Storm schwimmen ...
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