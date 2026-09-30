Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rosie, Zoe & Co.

Kein BH, kein Problem! Die Stars zeigen fast alles

Star-Style
30.09.2026 14:45
Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Saldana und Amber Valletta überließen bei der Paris-Schau von ...
Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Saldana und Amber Valletta überließen bei der Paris-Schau von Saint Laurent nicht mehr viel der Fantasie.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

No Bra, no Problem! So oder so ähnlich schien das Motto am Dienstagabend in Paris zu lauten. Denn für die Fashion Show der Luxusmarke Saint Laurent ließen die Promi-Damen ihre Büstenhalter daheim – und zeigten unter den transparenten Looks fast alles!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei diesem Mode-Defilee am Dienstagabend wusste man fast gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte.

Der Grund waren aber nicht nur die Gold getauchten Looks auf dem Laufsteg von Saint Laurent, sondern auch die Styles, mit denen die Promis zur Schau des französischen Luxushauses strömten.

Zoe Kravitz
Zoe Kravitz(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Stars setzen auf tiefe Einblicke
Von Topmodel Rosie Huntington-Whiteley bis zu Schauspielerin Zoe Saldana, von Hollywood-Beauty Zoë Kravitz bis zu den Model-Ikonen Amber Valletta und Eva Herzigova: Bei diesen Looks blieb keine Zeit für Schüchternheit.

Schwarze Spitze, viel Transparenz und wenig Wäsche untendrunter ließen nicht mehr viel Spielraum für Fantasie. Im Gegenteil!

Zoe Saldana
Zoe Saldana(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Eva Herzigova
Eva Herzigova(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Amber Valletta
Amber Valletta(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Aufregende Schnitte, sexy Details
Und wer sich obenrum dann doch etwas züchtiger zeigte, der wusste mit aufregenden Details zu verführen – etwa Jude Laws Model-Tochter Iris oder Kollegin Lila Moss.

Iris Law
Iris Law(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Lila Moss
Lila Moss(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Kate Moss
Kate Moss(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Lesen Sie auch:
Dieser Laufsteg hatte es in sich: Kendall Jenner, Heidi Klum, Cara Delevingne und Co. zogen in ...
Heiße Paris-Show
Star-Alarm! Heidi, Kendall & Co. rocken Catwalk
29.09.2026

Nur Moss-Mama Kate zeigte sich im schwarzen Samtkleid schon fast ungewohnt bedeckt – und ließ nur wenig Haut blitzen. Als wahre Modeikone darf man auch mal gegen den Storm schwimmen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
30.09.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Rosie Huntington-Whiteley
Paris
Gold
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
136.254 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
99.005 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.338 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
920 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
856 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Mehr Star-Style
Rosie, Zoe & Co.
Kein BH, kein Problem! Die Stars zeigen fast alles
Royaler Dresscode
Darum sehen die Schweden ihre Royals Schwarz-Weiß!
Heiße Paris-Show
Star-Alarm! Heidi, Kendall & Co. rocken Catwalk
Che bella!
Brooks Nader im mega sexy Dessous-Style in Mailand
Die Looks des Abends
Glitzer, Glamour und viel nackte Haut bei MTV VMAs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf