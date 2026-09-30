Prinzessin Kate sammelte Senioren im Kleinbus ein!

Mit ihrem Besuch rückte die Prinzessin nicht nur die wichtige Arbeit der freiwilligen Fahrer ins Rampenlicht. Sie machte auch deutlich, wie entscheidend solche Angebote im Kampf gegen Einsamkeit sind. In Österreich gibt es keine Prinzessinnen, die plötzlich auftauchen, aber immerhin in manchen Gemeinden geförderte Seniorentaxis.