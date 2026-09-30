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Prinzessin Kate sammelte Senioren im Kleinbus ein!

Royals
30.09.2026 15:03
Zum wöchentlichen Senioren-Lunch ihrer Gemeinde wurde diese Seniorin am Mittwoch unerwartet von ...
Zum wöchentlichen Senioren-Lunch ihrer Gemeinde wurde diese Seniorin am Mittwoch unerwartet von Prinzessin Kate im Senioren-Taxi-Bus abgeholt.(Bild: David Cliff / Kensington Palace)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Und plötzlich steht eine Prinzessin vor der Tür! Die britische Prinzessin Kate (44) tauschte am Mittwoch die royale Limousine gegen einen Kleinbus. Im englischen Pulborough in der Grafschaft West Sussex holte sie persönlich Senioren ab, die einen von Freiwilligen betriebenen Fahrdienst für ältere Menschen nutzen. 

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Die Prinzessin von Wales besuchte den ehrenamtlichen Fahrdienst „West Sussex Minibus“, der vielen Senioren Mobilität und Selbstständigkeit ermöglicht, etwa für Arzttermine oder Einkäufe. Zum Auftakt ihres Besuchs begleitete Kate eine reguläre Abholfahrt und half dabei, Fahrgäste von zu Hause sicher in den Bus zu begleiten.

Prinzessin Kate in besonderer Mission. Sie fährt durch West Sussex und holt Seniorinnen zum ...
Prinzessin Kate in besonderer Mission. Sie fährt durch West Sussex und holt Seniorinnen zum wöchentlichen Mittagessen im Gemeindezentrum ab.(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)

Prinzessin packt mit an
Ein besonders herzlicher Moment: Aufnahmen zeigen Kate in einem langen grauen Mantel und einer Bluse mit Schleifenkragen, wie sie gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Helferin die 94-jährige ehemalige Schulköchin Stella Drewett abholt.

Aufnahmen zeigen Kate in einem langen grauen Mantel und einer Bluse mit Schleifenkragen, wie sie ...
Aufnahmen zeigen Kate in einem langen grauen Mantel und einer Bluse mit Schleifenkragen, wie sie gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Helferin die 94-jährige ehemalige Schulköchin Stella Drewett abholt.(Bild: David Cliff / Kensington Palace)

Die Prinzessin lässt sich nicht lange bitten, packt selbst mit an, begleitet die Seniorin samt Rollator über den Weg und hilft ihr anschließend in den Kleinbus.

Für die Fahrt ins Gemeindezentrum setzte sich Kate zu den Seniorinnen nach hinten in den Bus.
Für die Fahrt ins Gemeindezentrum setzte sich Kate zu den Seniorinnen nach hinten in den Bus.(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)

„Einen Tag nicht kochen“
Für Stella Drewett ist der Fahrdienst noch neu. Sie nutzt ihn erst seit Kurzem für ihre wöchentlichen Einkäufe und für das gemeinsame Mittagessen, das jeden Mittwoch im Gemeindehaus stattfindet.

Als Kate sie nach ihren Ausflügen zum Mittagessen fragte, hatte die 94-Jährige eine kecke Antwort parat: Für sie sei es „ein Tag ohne Kochen“.

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Anschließend fuhr Kate mit zum Senioren-Lunch und ließ sich von den Teilnehmern erzählen, welche Bedeutung der Fahrdienst für ihr Leben hat. Mit insgesamt elf Kleinbussen bringt die Organisation Menschen ans Ziel, die wegen ihres Alters, gesundheitlicher Einschränkungen oder finanzieller Hürden nur schwer mobil sind.

Herzhaftes Lachen bei Prinzessin Kate: Die royale Besucherin amüsiert sich prächtig über die ...
Herzhaftes Lachen bei Prinzessin Kate: Die royale Besucherin amüsiert sich prächtig über die Erzählungen von Lynda Jones beim Mittagessen im Gemeindezentrum.(Bild: AP/Arthur Edwards)

Mit ihrem Besuch rückte die Prinzessin nicht nur die wichtige Arbeit der freiwilligen Fahrer ins Rampenlicht. Sie machte auch deutlich, wie entscheidend solche Angebote im Kampf gegen Einsamkeit sind. In Österreich gibt es keine Prinzessinnen, die plötzlich auftauchen, aber immerhin in manchen Gemeinden geförderte Seniorentaxis.

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