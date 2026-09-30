Tankschiffe in Straße von Hormus unter Beschuss

In der Straße von Hormus sind nahe dem Iran neuerlich Tankschiffe unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (kurz: UKMTO) mitteilte, wurden drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen.
Die Vorfälle ereigneten sich laut UKMTO-Angaben bereits am Dienstag. Der Iran reklamierte die Angriffe zunächst nicht für sich, ein Sprecher der Revolutionsgarden sagte aber am Mittwoch: „In der Straße von Hormus kommt es innerhalb jedes Zeitraums von 24 Stunden zu militärischen Auseinandersetzungen, aber seit einiger Zeit reagiert Amerika nicht mehr.“
Iran blockiert den Schiffsverkehr
In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig zu Beschuss von Tankern. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger höchst wichtige Meerenge weitestgehend. Das US-Militär hatte seinerseits zivile iranische Schiffe attackiert.
Irans Ölhandel fast zum Erliegen gekommen
Das US-Militär setzt seit Mitte Juli eine Seeblockade für Schiffe durch, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen. Dadurch ist der iranische Ölhandel nahezu zum Erliegen gekommen. Die Aufhebung dieser Blockade gilt als eine zentrale Forderung Teherans in Verhandlungen mit den USA.
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