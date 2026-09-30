Tankschiffe in Straße von Hormus unter Beschuss

Iran blockiert den Schiffsverkehr

In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig zu Beschuss von Tankern. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger höchst wichtige Meerenge weitestgehend. Das US-Militär hatte seinerseits zivile iranische Schiffe attackiert.