Ehemalige England-Hoffnung stirbt mit 32 Jahren

„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod unseres ehemaligen Spielers Courtney Meppen-Walter im Alter von 32 Jahren. Die Gedanken und das Mitgefühl aller beim FC Bury sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es in einem Statement des Klubs. Woran der Abwehrspieler starb, ist öffentlich nicht bekannt.