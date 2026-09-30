Ehemalige England-Hoffnung stirbt mit 32 Jahren

Englands Fußball trauert um Courtney Meppen-Walter. Der ehemalige Jugendspieler von Manchester City ist im Alter von gerade einmal 32 Jahren verstorben, wie sein letzter Verein, der FC Bury, am Dienstag bestätigte.
„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod unseres ehemaligen Spielers Courtney Meppen-Walter im Alter von 32 Jahren. Die Gedanken und das Mitgefühl aller beim FC Bury sind in dieser unglaublich schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es in einem Statement des Klubs. Woran der Abwehrspieler starb, ist öffentlich nicht bekannt.
In seiner Jugend kickte Meppen-Walter für die U18- und U21-Auswahl von Manchester City, außerdem führte er die U18-Mannschaft von Englands Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld.
Zwei Tote nach Autounfall
Abseits des Platzes sorgte der Innenverteidiger wiederholt für Negativschlagzeilen, etwa als 2013 zu 16 Monaten Haft verurteilt wurde, nachdem er bei einem durch überhöhte Geschwindigkeit verursachten Verkehrsunfall zwei Menschen getötet hatte. 2019 musste der Engländer außerdem für 22 Monate seinen Führerschein abgeben. Die Polizei hatte ihn zuvor betrunken am Steuer erwischt.
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