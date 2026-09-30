Droht Geldstrafe, Punkteabzug oder Zwangsabstieg?

Trotz der Tabellenführung und einer weißen Weste in der Premier League hängt der Haussegen bei Manchster City schief. Fast zehn Jahre lang ignorieren die Citizens das Financial Fair Play und jetzt sehen sie sich in 114 von 115 Fällen schuldig gesprochen. In einer Sonderausgabe des Podcasts „Sportkrone Inside“ sprechen Host Martin Grasl und „Krone“-Redakteur Chris Thor über die Vorfälle und potenzielle Konsequenzen.