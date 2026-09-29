Diese Kuriositäten brachte Seereinigung ans Licht

„Der Wolfgangsee ist mit seiner hohen Wasserqualität ein wertvoller Lebensraum und zugleich ein beliebter Erholungsort. Damit das so bleibt, braucht es regelmäßige Reinigungsaktionen, bei denen uns freiwillige Helfer*innen und regionale Partner mit großem Engagement unterstützen“, sagt Palmira Deißenberger, stellvertretende Betriebsleiterin im ÖBf-Forstbetrieb Flachgau-Tennengau, der den Salzburger Teil des Wolfgangsees betreut.