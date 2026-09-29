Zehn Prozent der Gemeinden ohne Nahversorger

Dabei schneidet Salzburg im Österreich-Schnitt noch recht gut ab: Der Anteil der Gemeinden ohne Nahversorger beträgt hierzulande nur 10 Prozent. In Oberösterreich sind es 24 Prozent und 28 Prozent im Burgenland. Der Anteil der Gemeinden ohne Nahversorger unterscheidet sich also nach Bundesländern deutlich.