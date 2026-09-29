Zehn Prozent der Gemeinden ohne Nahversorger

Während in Österreichs Städten die Supermarkt-Dichte weiter ansteigt, fehlt in kleinen Gemeinden oftmals ein Lebensmittel-Nahversorger. Rund ein Fünftel der Gemeinden haben überhaupt keinen Nahversorger.
Dabei schneidet Salzburg im Österreich-Schnitt noch recht gut ab: Der Anteil der Gemeinden ohne Nahversorger beträgt hierzulande nur 10 Prozent. In Oberösterreich sind es 24 Prozent und 28 Prozent im Burgenland. Der Anteil der Gemeinden ohne Nahversorger unterscheidet sich also nach Bundesländern deutlich.
Fünf Prozent der Bevölkerung in Österreich lebt in einer Gemeinde ohne eigenes Lebensmittelgeschäft. Das entspricht über 420.000 Menschen.
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