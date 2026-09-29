Wie die Österreicher in Zukunft bezahlen wollen

Beim Bezahlen mit Karte oder Smartphone ist Europa stärker von US-amerikanischen Firmen abhängig, als vielen lieb ist. Immerhin wickeln die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard fast zwei Drittel aller Kartentransaktionen im Euroraum ab, mit einem Volumen von rund 5,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2024. In Österreich liegt ihr Anteil sogar noch höher – bei satten 98 Prozent.