Helikopter-Diebe tricksten Luftraumüberwachung aus

Profi-Diebe tricksten die Luftraumüberwachung aus und lösten sich sprichwörtlich mit dem von Ex-Profisportler Thomas Morgenstern betriebenen Hubschrauber in Luft auf. Der Flugplatz-Betreiber war in der Nacht vor Ort und sah den tonnenschweren Heli noch wegfliegen.
Es sind Szenen wie aus einem Hollywood-Film: In der mondhellen Nacht auf Montag schlugen Kriminelle eiskalt zu, brachen, wie berichtet, in den Hangar des Flugplatzes in Mauterndorf in Salzburg ein und ergriffen mit nichts Geringerem als einem Helikopter, der von Ex-Profisportler Thomas Morgenstern betrieben wird und der Unternehmer Manuel Aster gehört, die Flucht.
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