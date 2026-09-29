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Missbrauchsvorwürfe

15 Meldungen gingen bei Ombudsstelle an Schule ein

Salzburg
29.09.2026 12:30
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Symbolbild(Bild: Serhii - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen Lehrer der Volksschule Abfalter in Salzburg wurde eine Ombudsstelle eingerichtet. Nach vier Monaten liegt jetzt eine Bilanz vor: 15 Personen, darunter Eltern und ehemalige Schülerinnen, meldeten sich und berichteten über Belästigungen. 

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Nach den Vorwürfen wurde der Lehrer suspendiert. Kritik gab es auch an der Aufarbeitung der Vorfälle. Die Kommunikation zwischen Schule und Bildungsdirektion habe nicht funktioniert, heißt es.

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) ließ auch eine Ombudsstelle einrichten. Hans Rathgeb, ehemaliger Landesgerichtspräsident in Salzburg, kümmerte sich um die Schilderungen und späten Hilferufe. Seit Ende Mai meldeten sich 15 Personen.

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Rathgeb: „Die Betroffenen haben ein Verhalten geschildert, das über den üblichen Kontakt einer Lehrkraft hinausgeht.“ Kontaktiert wurde er von Eltern und auch von ehemaligen Schülerinnen, die mittlerweile im Berufsleben stehen.

Die Ombudsstelle für den konkreten Fall wird mit 30. September eingestellt. 

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