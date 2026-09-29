In Schlammschlacht ist nächste Entscheidung da

„Wir wollten immer Rechtssicherheit“, ist Kammeramtsdirektor Franz Wieser froh. In einem weiteren Schritt muss jetzt geklärt werden, ob die Gründe für die Entlassung ausreichend sind. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um eine Zahlung von 38.000 Euro und um einen hohen Schuldenstand in der Kammer.