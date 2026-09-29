Justiz jagt nach Sprit-Schmäh zwei weitere Täter

Weitere Ermittlungen zur Sprit-Schwindlerei

„Er gab das Geld denjenigen, die ihm die Tankkarten überreicht haben“, übersetzte die Dolmetscherin die Worte des 29-Jährigen. Selbst will er etwa 2500 Liter Diesel getankt haben – klarerweise kostenfrei. Nach einigem Hin und Her nannte er auch die Namen der mutmaßlichen Komplizen. Beide sollen für die geschädigte kroatische Spedition gearbeitet haben: einer als Lkw-Fahrer, der andere als Rechnungsprüfer. Damit zieht der Sprit-Schmäh weitere Ermittlungen nach sich: Der Staatsanwalt kündigte bereits bei der Verhandlung das nächste Verfahren an.