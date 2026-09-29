Obrist-Töchter melden Millionen-Insolvenz an

Das österreichisch-deutsche Hightech-Unternehmen Obrist Group mit Stammsitz in Lustenau in Vorarlberg steht massiv unter Druck: Die Verbindlichkeiten der Firmentöchter Obrist Powertrain, Technologies und Obrist DE belaufen sich auf insgesamt 31,8 Millionen Euro. Immerhin: Die Stammfirma Obrist Engineering sei abgesichert.
Die Pleitewelle schwappt weiter durchs Ländle, von ihr erfasst wurden nun auch drei Tochtergesellschaften der Lustenauer Obrist Group. Die beiden Vorarlberger Firmenzweige Powertrain und Technologies reichten am Dienstagvormittag die Konkursanträge beim Landesgericht Feldkirch ein.
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