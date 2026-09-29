Salzburg-Kapitän Veratschnig mit Glück im Unglück

Bitter für den Leistungsträger ist es aber ohnehin. Laut Klubangaben fällt die Nummer 18 der Bullen „etliche Wochen“ aus. Heißt: Veratschnig, der am Dienstagvormittag ins Trainingszentrum Taxham kam, wird Salzburg unter anderem im Spiel gegen die AC Milan am 15. Oktober in der Europa League fehlen. Diese Partie könnte auch für Soumaila Diabate noch zu früh kommen. Der Malier zog sich Anfang August eine Oberschenkelverletzung zu. Am Dienstag trainierte der 21-Jährige individuell.