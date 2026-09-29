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Etliche Wochen out!

Salzburg-Kapitän Veratschnig mit Glück im Unglück

Red Bull Salzburg
29.09.2026 15:30
Beim Spiel gegen den Kosovo zog sich Nikolas Veratschnig eine Knieverletzung zu.
Beim Spiel gegen den Kosovo zog sich Nikolas Veratschnig eine Knieverletzung zu.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Der Verletzungsteufel schlägt beim FC Red Bull Salzburg in der Länderspielpause gnadenlos zu! Nach Damir Redzic fallen jetzt auch Enrique Aguilar, Justin Omoregie und nicht zuletzt Kapitän Nikolas Veratschnig aus. Der Kärntner dürfte aber Glück im Unglück gehabt haben.

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Diese Nachrichten treiben den Verantwortlichen beim FC Red Bull Salzburg die eine oder andere Sorgenfalte ins Gesicht! Bereits vier Spieler zogen sich in der aktuell laufenden Länderspielpause Verletzungen zu. Damir Redzic verletzte sich bei der ungarischen Nationalmannschaft am Knöchel und fällt wochenlang aus. Am Dienstag kamen weitere unschöne Neuigkeiten hinzu. Allen voran Nikolas Veratschnig, der am Sonntag sein Debüt für das ÖFB-Team gegen den Kosovo feierte (3:1).

Kreuzband des Kapitäns blieb verschont
Der Kapitän, der nach seiner Ankunft bei den Bullen sofort eine tragende Rolle bekam, zog sich eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Konkret handelt es sich dabei um Einrisse im Außenband. Wie die „Krone“ erfahren hat, hatte Veratschnig aber Glück im Unglück. Weil das Kreuzband des 23-Jährigen verschont blieb.

Nikolas Veratschnig war in dieser Saison bislang eine der tragenden Säulen bei Red Bull ...
Nikolas Veratschnig war in dieser Saison bislang eine der tragenden Säulen bei Red Bull Salzburg. Jetzt ist der Kärntner vorerst zum Zuschauen verdammt.(Bild: Andreas Tröster)

Bitter für den Leistungsträger ist es aber ohnehin. Laut Klubangaben fällt die Nummer 18 der Bullen „etliche Wochen“ aus. Heißt: Veratschnig, der am Dienstagvormittag ins Trainingszentrum Taxham kam, wird Salzburg unter anderem im Spiel gegen die AC Milan am 15. Oktober in der Europa League fehlen. Diese Partie könnte auch für Soumaila Diabate noch zu früh kommen. Der Malier zog sich Anfang August eine Oberschenkelverletzung zu. Am Dienstag trainierte der 21-Jährige individuell. 

Omoregie bleibt der große Pechvogel
Enrique Aguilar musste seine Zelte im Camp der Schweizer U20 ebenfalls abbrechen. Der Offensivmann erlitt eine Oberschenkel-Blessur, bei ihm folgen noch weitere Untersuchungen. Aguilar hatte in der laufenden Saison schon fast den gesamten August wegen eines Unterarmbruchs verpasst. 

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Die gesamte restliche Herbstmeisterschaft wird hingegen Justin Omoregie verpassen. Im Testspiel des FC Liefering gegen die WSG Tirol (0:1) zog sich der 23-Jährige in der Schlussphase seines Einsatzes eine Knöchelverletzung zu. Omoregie bleibt der Verletzungsteufel damit weiter treu. Seinen bislang letzten Pflichtspiel-Einsatz hatte der gebürtige Wiener am 10. Mai 2025. Danach zog er sich erst einen Achillessehnenriss zu, um wenig später wegen einer Schulterverletzung etliche Monate auszufallen. 

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