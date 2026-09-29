Massen auf den Straßen
87-jährige Spanierin zurück in ihrer Wohnung
87-jährige Pensionistin kann nach Delogierung wieder zurück in ihre Wohnung. Ihr Schicksal wirft ein Schlaglicht auf das drängendste Problem eines großen Teils der Spanier.
Es ist ein kleiner, aber wichtiger Sieg in einem großen Kampf, den die fast landesweite Bewegung gegen Mietwucher und Wohnungsnot in Spanien erzielt hat: Mit Massendemonstrationen und einem Protestcamp erzwangen die Menschen, dass eine 87-jährige Rentnerin aus Madrid nach ihrer Zwangsdelogierung wieder zurückkann in ihre Wohnung. Jene Wohnung, in der sie seit ihrem 17. Lebensjahr gelebt hat und aus der sie vertrieben worden war.
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