87-jährige Spanierin zurück in ihrer Wohnung

Es ist ein kleiner, aber wichtiger Sieg in einem großen Kampf, den die fast landesweite Bewegung gegen Mietwucher und Wohnungsnot in Spanien erzielt hat: Mit Massendemonstrationen und einem Protestcamp erzwangen die Menschen, dass eine 87-jährige Rentnerin aus Madrid nach ihrer Zwangsdelogierung wieder zurückkann in ihre Wohnung. Jene Wohnung, in der sie seit ihrem 17. Lebensjahr gelebt hat und aus der sie vertrieben worden war.