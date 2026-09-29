Zwei Jugendliche zogen Handel mit Mopedteilen auf

Zwei 16-Jährige zogen in den sozialen Medien einen Handel mit Mopedteilen auf, besaßen die Teile aber gar nicht. Sie kassierten Geld, schickten aber nur leere Pakete und gaben einen falschen Absender an. Jetzt wurde das Duo geschnappt.
Alles war durchdacht: Das Duo aus dem Pongau bot auf verschiedenen Kanälen Mopedteile zum Verkauf an. Der Haken daran: Sie besaßen die Ware gar nicht. Von den Käufern ließen sich die Jugendlichen dann mit Codes von Paysafe-Karten bezahlen.
Eine Lieferung erfolgte nicht. Das Duo verschickte lediglich unfrankierte, leere Pakete, gab einen falschen Absender an und schickte den Opfern dann die Sendungsverfolgungsnummern zu. Ihr Konten in den sozialen Medien löschten die beiden 16-Jährigen dann.
Jetzt flog der Betrug mit den Mopedteilen auf: Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.
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