Bauernbund-Mann muss für Frauenchefin verzichten

In der Salzburger ÖVP kehrt keine Ruhe ein! Der Pinzgauer Bezirksobmann des Bauernbundes Klaus Vitzthum ist verärgert über den Stil der Volkspartei: Er wäre nach dem Rücktritt von Landes-Vize Stefan Schnöll in den Landtag eingezogen, wurde aber zum Verzicht gedrängt. Vitzthum: „Ich hätte mir schon erwartet, dass die Parteichefin zumindest anruft.“
Klaus Vitzthum ist sauer: Seit Jahrzehnten übernimmt der Götzbauer aus Unken in verschiedenen Funktionen als Stimme für die Landwirtschaft schon politische Verantwortung. Jetzt geriet er in der innerparteilichen Mandatsverschiebung der ÖVP im Landtag zwischen die Fronten.
Vitzthum wurde in einem überraschenden Anruf – der nicht von Landeshauptfrau und Parteichefin Karoline Edtstadler kam – nahegelegt, auf sein Mandat zu verzichten. Weil er um Bedenkzeit bat, wurde der Druck dann noch einmal erhöht. Die Partei bot zwei Szenarien über die Bezirks- und Landesliste an. Ohne sein Einverständnis würde das freie Mandat in den Pongau wandern, hieß es. Vitzthum stimmte zähneknirschend zu. „Ich wurde in die Situation gedrängt“, sagt er enttäuscht.
„Ich konnte nicht anders“
Seither sieht er sich mit viel Unverständnis aus der Region konfrontiert und versucht, seine schwierige Lage zu erklären. Auch einige Bürgermeister riefen an. „Ich konnte nicht anders“, so Vitzthum über die Situation. Statt ihm zieht die ÖVP-Frauenchefin und Saalbacher Vizebürgermeisterin Sandra Hasenauer, die hinter ihm gereiht war, in den Landtag ein. Das sei der Wunsch der Landeshauptfrau gewesen.
Die Landwirtschaft mit Herausforderungen vor allem auch in touristischen Regionen sieht Vitzthum im Landtag als unterrepräsentiert. Politischer Stil verliere auf allen Ebenen an Qualität, meint er. „Es fehlt Handschlagqualität.“
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