Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unmut in ÖVP

Bauernbund-Mann muss für Frauenchefin verzichten

Salzburg
29.09.2026 19:00
Bauernbund-Mann Vitzthum muss für Frauenchefin Hasenauer verzichten.
Bauernbund-Mann Vitzthum muss für Frauenchefin Hasenauer verzichten.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Kerstin Joensson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

In der Salzburger ÖVP kehrt keine Ruhe ein! Der Pinzgauer Bezirksobmann des Bauernbundes Klaus Vitzthum ist verärgert über den Stil der Volkspartei: Er wäre nach dem Rücktritt von Landes-Vize Stefan Schnöll in den Landtag eingezogen, wurde aber zum Verzicht gedrängt. Vitzthum: „Ich hätte mir schon erwartet, dass die Parteichefin zumindest anruft.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Klaus Vitzthum ist sauer: Seit Jahrzehnten übernimmt der Götzbauer aus Unken in verschiedenen Funktionen als Stimme für die Landwirtschaft schon politische Verantwortung. Jetzt geriet er in der innerparteilichen Mandatsverschiebung der ÖVP im Landtag zwischen die Fronten.

Bauer, ein Mann mit viel politischer Erfahrung: Klaus Vitzthum aus Unken
Bauer, ein Mann mit viel politischer Erfahrung: Klaus Vitzthum aus Unken(Bild: Kerstin Jönsson)

Vitzthum wurde in einem überraschenden Anruf – der nicht von Landeshauptfrau und Parteichefin Karoline Edtstadler kam – nahegelegt, auf sein Mandat zu verzichten. Weil er um Bedenkzeit bat, wurde der Druck dann noch einmal erhöht. Die Partei bot zwei Szenarien über die Bezirks- und Landesliste an. Ohne sein Einverständnis würde das freie Mandat in den Pongau wandern, hieß es. Vitzthum stimmte zähneknirschend zu. „Ich wurde in die Situation gedrängt“, sagt er enttäuscht.

Sie zieht in den Landtag ein: Sandra Hasenauer
Sie zieht in den Landtag ein: Sandra Hasenauer(Bild: Markus Tschepp)

„Ich konnte nicht anders“
Seither sieht er sich mit viel Unverständnis aus der Region konfrontiert und versucht, seine schwierige Lage zu erklären. Auch einige Bürgermeister riefen an. „Ich konnte nicht anders“, so Vitzthum über die Situation. Statt ihm zieht die ÖVP-Frauenchefin und Saalbacher Vizebürgermeisterin Sandra Hasenauer, die hinter ihm gereiht war, in den Landtag ein. Das sei der Wunsch der Landeshauptfrau gewesen.

Lesen Sie auch:
Mayer wird jetzt von Landeshauptfrau Edtstadler in die Landesregierung befördert.
Krone Plus Logo
ÖVP-Politiker
Früher Alko-Fahrt, bald neuer Verkehrs-Landesrat
21.09.2026
Krone Plus Logo
Abgang von Schnöll
In Salzburgs Regierung ging es wie auf Basar zu
21.09.2026

Die Landwirtschaft mit Herausforderungen vor allem auch in touristischen Regionen sieht Vitzthum im Landtag als unterrepräsentiert. Politischer Stil verliere auf allen Ebenen an Qualität, meint er. „Es fehlt Handschlagqualität.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
104.380 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.830 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
78.106 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
992 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
882 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf