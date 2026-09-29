Bauernbund-Mann muss für Frauenchefin verzichten

Vitzthum wurde in einem überraschenden Anruf – der nicht von Landeshauptfrau und Parteichefin Karoline Edtstadler kam – nahegelegt, auf sein Mandat zu verzichten. Weil er um Bedenkzeit bat, wurde der Druck dann noch einmal erhöht. Die Partei bot zwei Szenarien über die Bezirks- und Landesliste an. Ohne sein Einverständnis würde das freie Mandat in den Pongau wandern, hieß es. Vitzthum stimmte zähneknirschend zu. „Ich wurde in die Situation gedrängt“, sagt er enttäuscht.