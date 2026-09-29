Neun Tore, irre Wende und Abseits-Rätsel gelöst

Im Spiel der Runde bekam es der neu gegründete Verein Keutschach mit Tabellenführer Viktring zu tun – und der Unterschied in der Tabelle war auch auf dem Rasen deutlich zu sehen. Viktring hatte mit dem Liganeuling wenig Mühe und ließ beim 9:0 nichts anbrennen. Trotz der deutlichen Niederlage verliert man in Keutschach den Humor nicht. Obmann und Spieler Lukas Rauscher blickt bereits nach vorne: „Ich freue mich trotzdem schon auf das Rückspiel. Vielleicht wird es da ja besser.“ Für Keutschach heißt es damit weiter Lehrgeld zahlen, während Viktring an der Spitze seine beeindruckende Torjagd fortsetzt.