15-Millionen-Mann? „Dann muss man darauf eingehen“

Zwei steirische Kicker lassen momentan das Herz vieler beim SK Sturm höherschlagen. Die Marktwerte von Luca Weinhandl (15 Millionen Euro) und JP Hödl (10 Mio.) haben schwindelerregende Höhen erreicht. Wie Sportchef Michael Parensen die Situation der „Kronjuwelen“ einschätzt und was dem schwarzen Sportboss zuletzt in Messendorf auch Sorgen bereitete.
Teuerster Spieler der Bundesliga. Teuerster Sturm-Spieler aller Zeiten! Klammert man Brightons Leihgabe Malick Yalcouye zu den Schwarz-Weißen 2024/25 (das Premier-League-Juwel erreichte laut „transfermarkt.at“ in Graz einen Marktwert von 17 Millionen Euro) aus, brach der erst 17-jährige Luca Weinhandl als erster Akteur der Steirer die 15-Millionen-Schallmauer.
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