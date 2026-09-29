15-Millionen-Mann? „Dann muss man darauf eingehen“

Zwei steirische Kicker lassen momentan das Herz vieler beim SK Sturm höherschlagen. Die Marktwerte von Luca Weinhandl (15 Millionen Euro) und JP Hödl (10 Mio.) haben schwindelerregende Höhen erreicht. Wie Sportchef Michael Parensen die Situation der „Kronjuwelen“ einschätzt und was dem schwarzen Sportboss zuletzt in Messendorf auch Sorgen bereitete.