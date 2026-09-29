Jetzt bittet Ortschef Imbiss-Betreiber zum Rapport

Der Gastronom bestreitet dies vehement, nennt den Vorfall „Blödsinn“. Im Internet berichteten jedoch weitere Urlauber von ganz ähnlichen Fällen in der Vergangenheit. Sie sollen offen beschimpft worden sein. „Ich habe noch nie so einen Hass erlebt“, heißt es etwa in einem Bericht. Ein Gast meint gar, dass er die örtliche Polizei gerufen hat´be. „Diskriminierungen und Beschimpfungen sind bei uns fehl am Platz“, stellt der Bürgermeister unmissverständlich klar.