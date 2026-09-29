Aus für Geburtenstation, Neustart mit 2 Hebammen

Neues Angebot für schwangere Frauen

Schwangere werden in Schladming aber weiterhin betreut. Zum einen bleibt die gynäkologische Terminambulanz (sie wird 2027 rechtlich in ein Ambulatorium umgewandelt), zum anderen startet ein darin angesiedelter Hebammenstützpunkt. Betrieben wird er von der Diakonissenklinik selbst, vorerst mit zwei Hebammen aus der Region, die in Schladming angestellt sind und an drei Tagen in der Woche Mütter vor Ort unterstützen – vor, aber auch nach der Geburt. Auch ein telemedizinisches Angebot ist geplant.