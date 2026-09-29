Kleiner Kater einfach vor Polizeiposten abgestellt

„So skrupellos muss man erst einmal sein, einen kleinen Kater auszusetzen und dann auch noch in einer winzigen Box und direkt vor der Polizei“, wundert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Nach einem Anruf der Polizeiinspektion Mauerkirchen holte eine Mitarbeiterin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen den rund vier Monate alten Findling ab. Stadler befreite ihn von seinen vielen Flöhen und anderen Parasiten und nannte ihn – passend zum Vorfall – „Inspektor Leo“.