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Extreme Trockenheit

Nur halb so viel Regen wie in vergangenen Jahren

Salzburg
29.09.2026 18:00
In Salzburg spürt vor allem der Flachgau die Trockenheit deutlich.
In Salzburg spürt vor allem der Flachgau die Trockenheit deutlich.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wer einen Blick in die Wetterprognose wagt, stellt schnell fest: So schnell verschwindet das Sonnensymbol nicht von den Wetterkarten. Dieser Ausblick gibt nur bedingt Anlass zur Freude: Im Flachgau liegen die Niederschlagsdefizite den Angaben des Wetterdienstes Geosphere zufolge bei mehr als 40 Prozent.

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Auch über die nächste Woche hinaus sei „keine Wetterumstellung hin zu feuchtem Wetter in Sicht“, sagte Klimaforscher Klaus Haslinger von der Geosphere Austria. 

Eine beständige Hochdrucklage wie die aktuelle sei zwar nicht komplett ungewöhnlich um diese Jahreszeit, betonte der Experte. Das Problem sei nur, dass die Monate davor auch schon von großer Trockenheit geprägt waren. „Die Hitze ist jetzt überstanden“, sagte Haslinger. 

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In Österreich ist laut Geosphere Austria seit Jahresbeginn im Flächenmittel eine Niederschlagsmenge von rund 600 Millimetern gefallen. Das entspricht einem Defizit von rund einem Drittel Niederschlag. Das sei etwa die Menge, die in Österreich in zwei durchschnittlichen Sommermonaten fällt. 

Besonders hohe Defizite gibt es nach wie vor in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und weiten Teilen der Steiermark. Im Flachgau, Innviertel, Waldviertel, Mostviertel und im nördlichen Weinviertel liegen die Defizite den Angaben zufolge bei mehr als 40 Prozent. Dass sich das Defizit bis Jahresende ausgleichen wird, ist unwahrscheinlich.

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