Nur halb so viel Regen wie in vergangenen Jahren

Wer einen Blick in die Wetterprognose wagt, stellt schnell fest: So schnell verschwindet das Sonnensymbol nicht von den Wetterkarten. Dieser Ausblick gibt nur bedingt Anlass zur Freude: Im Flachgau liegen die Niederschlagsdefizite den Angaben des Wetterdienstes Geosphere zufolge bei mehr als 40 Prozent.