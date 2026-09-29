Nur halb so viel Regen wie in vergangenen Jahren

Wer einen Blick in die Wetterprognose wagt, stellt schnell fest: So schnell verschwindet das Sonnensymbol nicht von den Wetterkarten. Dieser Ausblick gibt nur bedingt Anlass zur Freude: Im Flachgau liegen die Niederschlagsdefizite den Angaben des Wetterdienstes Geosphere zufolge bei mehr als 40 Prozent.
Auch über die nächste Woche hinaus sei „keine Wetterumstellung hin zu feuchtem Wetter in Sicht“, sagte Klimaforscher Klaus Haslinger von der Geosphere Austria.
Eine beständige Hochdrucklage wie die aktuelle sei zwar nicht komplett ungewöhnlich um diese Jahreszeit, betonte der Experte. Das Problem sei nur, dass die Monate davor auch schon von großer Trockenheit geprägt waren. „Die Hitze ist jetzt überstanden“, sagte Haslinger.
In Österreich ist laut Geosphere Austria seit Jahresbeginn im Flächenmittel eine Niederschlagsmenge von rund 600 Millimetern gefallen. Das entspricht einem Defizit von rund einem Drittel Niederschlag. Das sei etwa die Menge, die in Österreich in zwei durchschnittlichen Sommermonaten fällt.
Besonders hohe Defizite gibt es nach wie vor in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und weiten Teilen der Steiermark. Im Flachgau, Innviertel, Waldviertel, Mostviertel und im nördlichen Weinviertel liegen die Defizite den Angaben zufolge bei mehr als 40 Prozent. Dass sich das Defizit bis Jahresende ausgleichen wird, ist unwahrscheinlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.