Vera und ein dreifaches Gold in Niederösterreich

Seit den Kindertagen. . .

TV-Queen Vera Russwurm, ihr Ehemann Metropol-Prinzipal und Weitra-Intendant Peter Hofbauer, sowie ORF-Sportexperte Rainer Pariasek wurden von der Landeshauptfrau vergoldet. Wobei Gold nicht gleich Gold war, denn Hofbauer erhielt gar das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. „So eine Auszeichnung erinnert an das Sprachbild einer Medaille mit zwei Seiten. Einerseits, dass man alt geworden ist, andererseits glänzt sie ja“, freute er sich im Beisein von Freunden und Familie. So wie seine bessere Hälfte, sie erhielt das große Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich. „Meine Verbindung zu dem Bundesland reicht schon in meine Kindheit zurück. Ich habe in Annaberg bei Liese Prokop Skifahren gelernt“, erzählt sie der launigen Runde. Und Pariasek? Ihn zog es vor allem der Liebe zu seiner Ehefrau Eva wegen in die Kremser Gegend. Schön.