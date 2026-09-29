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„Krone“-Kommentar

Frankreichs neue „Generation Leo“

Kolumnen
29.09.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Die Begeisterungswelle in Frankreich für Papst Leo XIV. ist verblüffend, wenn man sich an die vergleichsweise leeren Straßen unter seinen Vorgängern Benedikt und Franziskus und an den epochalen Konflikt Staat–Kirche erinnert.

Was verursachte diese scharfe Kurve? Denn: Frankreich gilt (galt?) als die am weitesten von Gott entfernte Nation in Europa. Die Kirche ist seit 1905 ein Privatverein, keine Kirchensteuer, kein Religionsunterricht, keine religiösen Symbole in öffentlichen Schulen etc. etc.

Erstens: Es ist die Person dieses Papstes, sein Charisma, sein modernes Auftreten, welches die Massen anzieht; auffallend die Jugend, die schon „Generation Leo“ genannt wird. Seine Botschaft der Hoffnung kommt an. „Lasst euch von den Kriegen und Krisen in der heutigen Welt nicht entmutigen“, rief er bei der Europapredigt im lothringischen Metz der Jugend zu. „Habt keine Angst vor der Zukunft.“

Zweitens: Die Gesellschaft ist konservativ geworden. Der islamistische, militante Druck hat die Franzosen zur Kirche zurückgeführt, zu den christlichen und kulturellen Werten, die man gemeinhin „Abendland“ nennt.

Drittens: Dieser Papst hat Mut, Zeichen zu setzen. Er betete an jener Stelle in Paris, wo in der Revolution 1792 bis zu 190 Priester, Mönche und Bischöfe niedergemetzelt wurden, und er hielt die Sonntagsmesse auf jenem Platz, an dem der König und die Königin geköpft worden waren.

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