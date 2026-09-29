Frankreichs neue „Generation Leo“

Erstens: Es ist die Person dieses Papstes, sein Charisma, sein modernes Auftreten, welches die Massen anzieht; auffallend die Jugend, die schon „Generation Leo“ genannt wird. Seine Botschaft der Hoffnung kommt an. „Lasst euch von den Kriegen und Krisen in der heutigen Welt nicht entmutigen“, rief er bei der Europapredigt im lothringischen Metz der Jugend zu. „Habt keine Angst vor der Zukunft.“