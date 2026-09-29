Füttern verboten! Große Aufregung um Linzer Tauben

„Haben schon 106 Eier getauscht“

Tierschützerinnen wie Sabine Auer vom Verein „Streunerkatzen OÖ“ ist das Verbot ein Dorn im Auge: „Viel sinnvoller ist eine kontrollierte Betreuung und Fütterung der Tiere in Taubenschlägen. Wir haben einen davon und konnten bereits in der Anfangsphase 106 Eier austauschen.“ Ein solcher Austausch von Taubeneiern gegen Attrappen aus Gips- oder Plastik ist eine tierschutzgerechte Methode zur Geburtenkontrolle.

35 Kilogramm Kot weniger

Auer ist davon überzeugt, dass nur auf diese Weise Überpopulation und Leid von Stadttauben zu verhindern ist. „Aber nicht nur das – seit Februar wurden in unserem Kobel rund 35 Kilogramm Taubenkot entfernt, der damit nicht auf Straßen, Gehsteigen oder vor Geschäften landet“, so die Tierschützerin. Auch die umliegenden Geschäfte würden die Entwicklung positiv wahrnehmen. Die Tiere würden sich in ihrem Zuhause aufhalten und kaum noch auf der Straße.