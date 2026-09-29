Fix: Oliver Bergauer ist neuer VSV-Geschäftsführer

„Der VSV ist weit mehr als ein Eishockeyverein. Er ist ein wichtiger Teil der Stadt Villach, der Region und des Kärntner Sports. Ich bringe meine Erfahrung aus der Wirtschaft, mein Netzwerk in der Region und meine persönliche Erfahrung als Trainer und Sportler ein. Gerade in einer herausfordernden Situation braucht es aus meiner Sicht vor allem klare Strukturen, Verlässlichkeit und einen offenen Dialog mit allen, die Verantwortung für den VSV tragen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team Schritt für Schritt die Voraussetzungen für eine stabile und erfolgreiche Zukunft zu schaffen“, wird der 54-jährige Drautaler in einer Aussendung des Klubs zitiert.