Nach Gerichtsentscheid: Land kämpft um Fortbestand

Neuer Bescheid mit aktuellen Fallzahlen

Unabhängig davon arbeitet das Land bereits an einem neuen Bewilligungsbescheid. Dafür wird auch die vom Gericht beanstandete Bedarfsprüfung neu durchgeführt. Anders als beim ersten Anlauf muss sich das Land diesmal nicht mehr auf Prognosen stützen. Mittlerweile liegen Zahlen aus dem laufenden Betrieb vor. Diese würden den Bedarf belegen und teilweise sogar über den damaligen Erwartungen liegen. Der weitere Betrieb sei laut Land rechtlich abgesichert, auch die nächste Ausbaustufe soll wie geplant am 1. Oktober starten.