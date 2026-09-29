Saisonende! KAC muss auf Keeper Dahm verzichten

Der dänische Nationalspieler erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in Ljubljana am vergangenen Freitag eine schwere Unterkörperverletzung. Wie die Klagenfurter am Dienstag bekannt gaben, muss der 39-Jährige operiert werden und fällt danach mehrere Monate aus. Man werde auf den Ausfall von Dahm nun entsprechend reagieren, wie der KAC mitteilte.