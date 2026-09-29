Saisonende! KAC muss auf Keeper Dahm verzichten

Der KAC muss die gesamte restliche Saison auf Goalie Sebastian Dahm verzichten.
Der dänische Nationalspieler erlitt bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in Ljubljana am vergangenen Freitag eine schwere Unterkörperverletzung. Wie die Klagenfurter am Dienstag bekannt gaben, muss der 39-Jährige operiert werden und fällt danach mehrere Monate aus. Man werde auf den Ausfall von Dahm nun entsprechend reagieren, wie der KAC mitteilte.
Bei Meister Graz wurde ein Ersatzmann für den verletzten Keeper Max Lagace gefunden. Zur Unterstützung von Nico Wieser auf der Position des Torhüters wurde der Finne Henri Kiviaho verpflichtet. Der 32-Jährige wurde von den 99ers vorerst bis zur Länderspielpause Anfang November unter Vertrag genommen.
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