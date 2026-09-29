4 Tage Erbrechen: Staatsanwältin stirbt im Urlaub

In der Türkei beigesetzt

Demnach soll die Frau bereits seit vier Tagen erbrochen haben. Im Krankenhaus habe sich ihr Zustand während stundenlanger Wartezeiten zunehmend verschlechtert, bis sie schließlich auf der Intensivstation verstorben sei. Zur genauen Todesursache liegen bislang keine öffentlichen Angaben vor. Sibel T. sei nach der Obduktion bereits in der Türkei beigesetzt worden.