Mysteriöse Umstände
4 Tage Erbrechen: Staatsanwältin stirbt im Urlaub
Tagelang ist eine 42-jährige Deutsche in der Türkei von Magen-Darm-Problemen geplagt worden, dann war sie plötzlich tot. Nun ermittelt die Polizei.
Für die Beamten scheint das Ableben von Sibel T. „verdächtig“. Bereits Anfang September sei die Hamburgerin mit ihrem Ehemann in die Türkei gereist und habe dort laut Informationen der Zeitung „Hürriyet“ ein Haus im Viertel Sinan bezogen. Am 13. September sei die Juristin westlich von Istanbul in die Notaufnahme eingeliefert worden.
In der Türkei beigesetzt
Demnach soll die Frau bereits seit vier Tagen erbrochen haben. Im Krankenhaus habe sich ihr Zustand während stundenlanger Wartezeiten zunehmend verschlechtert, bis sie schließlich auf der Intensivstation verstorben sei. Zur genauen Todesursache liegen bislang keine öffentlichen Angaben vor. Sibel T. sei nach der Obduktion bereits in der Türkei beigesetzt worden.
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