Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöse Umstände

4 Tage Erbrechen: Staatsanwältin stirbt im Urlaub

Ausland
29.09.2026 16:41
Die Frau aus Hamburg kehrte von ihrer Istanbul-Reise nicht mehr zurück.
Die Frau aus Hamburg kehrte von ihrer Istanbul-Reise nicht mehr zurück.(Bild: kuzenkova - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tagelang ist eine 42-jährige Deutsche in der Türkei von Magen-Darm-Problemen geplagt worden, dann war sie plötzlich tot. Nun ermittelt die Polizei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die Beamten scheint das Ableben von Sibel T. „verdächtig“. Bereits Anfang September sei die Hamburgerin mit ihrem Ehemann in die Türkei gereist und habe dort laut Informationen der Zeitung „Hürriyet“ ein Haus im Viertel Sinan bezogen. Am 13. September sei die Juristin westlich von Istanbul in die Notaufnahme eingeliefert worden.

Lesen Sie auch:
Ein Polizist am Unglücksort: Hier stürzten Astrid und Jürgen vergangenen Sonntag knapp 20 Meter ...
Krone Plus Logo
Tod im Urlaubsparadies
„Ich werde diesen Schmerz nie vergessen!“
31.05.2026
Tragödie in Italien
Österreicher (59) stirbt am Strand von Caorle
04.09.2026

In der Türkei beigesetzt
Demnach soll die Frau bereits seit vier Tagen erbrochen haben. Im Krankenhaus habe sich ihr Zustand während stundenlanger Wartezeiten zunehmend verschlechtert, bis sie schließlich auf der Intensivstation verstorben sei. Zur genauen Todesursache liegen bislang keine öffentlichen Angaben vor. Sibel T. sei nach der Obduktion bereits in der Türkei beigesetzt worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
29.09.2026 16:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf