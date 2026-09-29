Zündler-Kamerad mit wirren Aussagen vor Gericht

Zündler selbst Floriani

Am Tag danach war klar: Da hatte jemand nachgeholfen. Ins Visier der Ermittler war ein 34-Jähriger geraten, der erst leugnete, dann die Tat aber gestand. Besonders pikant: Er war selbst Kamerad. Am Dienstag musste sich der Mann am Landesgericht Linz verantworten. Die Anklage warf ihm vor, besonders perfide gehandelt zu haben: Er hatte einen Teppich über einen Holzstapel gelegt und diesen mit einer brennenden Wachskerze entzündet.