Tierschützer deckten „Horror“ in Kuhstall auf

„Kein Zugang zu Wasser oder Futter“

„Mindestens eines der Rinder trug eine Fußfessel, ein anderes war mit dem Kopf so eng angebunden, dass es keinen Zugang zu Wasser oder Futter hatte und schräg stehen musste“, kritisiert Putzgruber. In einer Scheibtruhe sei ein Rinderembryo gelegen, der Melkraum außerdem extrem verschmutzt gewesen. „Ich frage mich, wie stark keimbelastet die Milch ist, die hier gemolken wird?“