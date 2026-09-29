Zadrazil und Höbinger feiern Rückkehr ins ÖFB-Team

Beim Kosovo spielt mit Austrias Modesta Uka eine formstarke Angreiferin, Kapitänin Ereleta Memeti ist bei Eintracht Frankfurt Stammkraft. Söndergaard sieht die Rollen dennoch verteilt. „Wir sind sicher Favorit. Aber wir werden mit viel Respekt in die Spiele gehen“, merkte der Däne an. „Wir gehen auswärts und daheim auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen. Ich wäre schon enttäuscht, wenn wir nicht gewinnen.“ Söndergaards Vertrag läuft bis Ende des Jahres, er verlängert sich im Falle eines erreichten WM-Tickets automatisch bis zur Endrunde 2027 in Brasilien.