Wifo stellt Modell für Pensionsantritt mit 67 vor

Es ist eine Debatte, die seit Jahren geführt wird – und jetzt liegt erstmals ein konkretes Konzept auf dem Tisch. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat am Montag ein detailliertes Modell für die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters präsentiert. Kernpunkt: Wer ab dem Geburtsjahrgang 1970 zur Welt gekommen ist, soll schrittweise länger arbeiten müssen – bis hin zu 67 Jahren für den Jahrgang 1976.
„Wenn wir jetzt einsteigen, dann dauert das 15 Jahre, bis das umgesetzt ist. Und wenn man sich politisch nicht traut, dann dauert es 20 Jahre“, sagte Felbermayr. „Aber wenn man jetzt nicht einsteigt, sondern es immer nur weiter in die Zukunft verschiebt, löst man das Problem nicht – und die Wand, an die man dann prallt, die wird immer steiler und steiler.“
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