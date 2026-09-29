Wifo stellt Modell für Pensionsantritt mit 67 vor

„Wenn wir jetzt einsteigen, dann dauert das 15 Jahre, bis das umgesetzt ist. Und wenn man sich politisch nicht traut, dann dauert es 20 Jahre“, sagte Felbermayr. „Aber wenn man jetzt nicht einsteigt, sondern es immer nur weiter in die Zukunft verschiebt, löst man das Problem nicht – und die Wand, an die man dann prallt, die wird immer steiler und steiler.“