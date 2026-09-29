Hoteliers wollen nicht „Melkkuh von Wien“ sein

„Weniger Tourismus – ist es das, was die Stadt will?“

Schon jetzt entwickle sich Wien immer schlechter im Vergleich zum Rest von Österreich“, warnen Ipp und Neutatz: Während der österreichweite Städtetourismus vergangenen Sommer um fast vier Prozent mehr Umsatz pro Hotelzimmer gemacht habe, sei der Wert in Wien um drei Prozent gesunken. Eine achtprozentige Ortstaxe würde mit den Hotels auch „den Tourismus, den Handel, aber genau so den Installateur und den Tischler, die im Hotel Reparaturen durchführen, und viele andere mehr“ in die Tiefe ziehen.