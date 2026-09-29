Sechs Menschen tot
Langstreckenbomber in Russland abgestürzt
Im Fernen Osten Russlands ist am Dienstag ein Langstreckenbomber vom Typ Tupolew-95 abgestürzt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium starben sechs der sieben Besatzungsmitglieder.
Der einzige Überlebende sei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Die Maschine sei bei einem Trainingsflug in der Region Amur an der Grenze zu China über unbewohntem Gebiet abgestürzt.
Einer Meldung der Nachrichtenagentur Interfax zufolge war der Bomber nahe dem Ort Krasnojarowo in Schwierigkeiten geraten. Die Piloten hätten es aber geschafft, das Flugzeug von Wohngebieten fernzuhalten.
Ein Ermittlerteam der Luftstreitkräfte sei bereits zum Absturzort entsandt worden, um die Umstände des Absturzes zu klären. In den sozialen Medien verbreiteten sich bisher nicht verifiziert Aufnahmen, in denen die Absturzstelle – samt Flammen und Rauch – zu sehen sein soll.
Tu-95 werden auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt
Die Tu-95 ist der einzige Langstreckenbomber weltweit, der noch von vier Turboprop-Triebwerken angetrieben wird. Dabei drehen sich jeweils zwei Propeller gegenläufig und ermöglichen eine Spitzengeschwindigkeit von etwa 925 km/h. Der in den 1950er-Jahren erstmals hergestellte Bomber war ursprünglich für den Einsatz von Atombomben entwickelt worden. Nach mehreren Modernisierungswellen seitdem sind die Tu-95 heute mit modernen Marschflugkörpern ausgerüstet und werden im Ukraine-Krieg eingesetzt.
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