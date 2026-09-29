Langstreckenbomber in Russland abgestürzt

Tu-95 werden auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt

Die Tu-95 ist der einzige Langstreckenbomber weltweit, der noch von vier Turboprop-Triebwerken angetrieben wird. Dabei drehen sich jeweils zwei Propeller gegenläufig und ermöglichen eine Spitzengeschwindigkeit von etwa 925 km/h. Der in den 1950er-Jahren erstmals hergestellte Bomber war ursprünglich für den Einsatz von Atombomben entwickelt worden. Nach mehreren Modernisierungswellen seitdem sind die Tu-95 heute mit modernen Marschflugkörpern ausgerüstet und werden im Ukraine-Krieg eingesetzt.