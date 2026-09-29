SPD-Spitze spricht sich für Verbot der AfD aus

„Deswegen möchte ich hier und heute verkünden, dass nach aktuellem Stand, dass ich in der Dezember-Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt als Ministerpräsidenten-Kandidat hier in Sachsen-Anhalt antreten werde“, sagte Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Er wolle sich nur zum Ministerpräsidenten wählen lassen, wenn seine Partei allein regieren könne, hatte er zuvor betont. Die AfD stellt im Parlament 39 Abgeordnete. CDU, Linke, Grüne und SPD kommen zusammen ebenfalls auf 39 Sitze, das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten. Für eine Mehrheit im Parlament sind 42 Stimmen nötig.