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Über 100 Frauen: Kärntens größtes Stilltreffen

Kärnten
29.09.2026 16:00
Die jungen Mamas Daniela und Jasmin (r) bei der größten Stillberatung Kärntens.
Die jungen Mamas Daniela und Jasmin (r) bei der größten Stillberatung Kärntens.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Zur weltweiten Stillwoche versammelten sich viele Frauen Dienstagvormittag in der Cafeteria des Ikea Klagenfurt, um sich zum Thema „Stillen“ auszutauschen und zu vernetzten. Dabei wagten sie einen Rekordversuch der besonderen Art.

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Schon vor der Geburt machen sich Frauen Gedanken darüber, ob sie ihr Kind stillen können, wie lange oder wie oft. „Besonders beim ersten Kind wollen Mütter alles richtig machen’“, weiß Stillärztin Kergi Leitgeb. Daher sei eine eigene Stillberatung, wie sie es zum Glück auch in Kärnten gibt, „sehr wichtig“.

Zur Weltstillwoche wagten die Kärntner Stillberaterinnen einen Versuch: Möglichst viele stillende Mütter und ihre Babys für Vernetzung und Austausch an einem Ort zusammenbringen. Und das ist ihnen am Dienstag gelungen. Insgesamt 82 Frauen versammelten sich in der Cafeteria des Ikea Klagenfurt – einem familienfreundlichen Ort.

Auch Daniela Jernej mit ihrer Freundin Jasmin Riepl und ihren drei Monate alten Babys waren mit dabei. „Wir waren selbst bei einer Stillberatung und das hat sehr geholfen. Wir sind hierher gekommen, um mehr zu lernen und uns mit anderen Müttern auszutauschen“.

Beim Treffen konnten sich Eltern zum Thema „Stillen“ austauschen & informieren.
Beim Treffen konnten sich Eltern zum Thema „Stillen“ austauschen & informieren.(Bild: Elena Überbacher)

Leitgeb: „Stillen bringt für jede Mutter individuelle Herausforderungen mit sich. Daher ist es auch wichtig, sich zu informieren.“

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