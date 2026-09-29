Über 100 Frauen: Kärntens größtes Stilltreffen

Schon vor der Geburt machen sich Frauen Gedanken darüber, ob sie ihr Kind stillen können, wie lange oder wie oft. „Besonders beim ersten Kind wollen Mütter alles richtig machen’“, weiß Stillärztin Kergi Leitgeb. Daher sei eine eigene Stillberatung, wie sie es zum Glück auch in Kärnten gibt, „sehr wichtig“.