Nach Alko-Horrorunfall an Haft vorbeigeschrammt

Es war fast schon Glück im Unglück! Im Gemeindegebiet von Assling in Osttirol kam Mitte Juli ein 21-Jähriger mit seinem Pkw alkoholisiert und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen inklusive zweier Beifahrer stürzte über steiles und bewaldetes Gelände ab. Es sei „ein Wunder“, dass es keine Todesopfer gab, hieß es nun beim Prozess. Einer der Beifahrer (18) wurde aber lebensgefährlich verletzt.