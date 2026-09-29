ORF-Star Rainer Pariasek offiziell „vergoldet“!

Eine Zeitlang mag er beim ORF vom früheren Sportchef in Richtung Abstellgleis und Ausgedinge geschoben worden sein, inzwischen ist er aber wieder obenauf – und jetzt hat man ihn sogar „vergoldet“ - Rainer Pariasek ist heute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ verliehen worden!
Der gebürtige Wiener wohnt bereits seit mehreren Jahren in Niederösterreich und ist dem Bundesland sehr verbunden.
Er wechselte 1996 in die Sportredaktion des ORF und ist seitdem – inzwischen 62-jährig – omnipräsent in der österreichischen Sportberichterstattung.
„Legende des österreichischen Sportjournalismus“
Nicht umsonst bezeichnete die Landeshauptfrau Pariasek im Rahmen einer Feier im Landhaus in St. Pölten denn auch als „eine Legende des österreichischen Sportjournalismus“.
„Du versteht dein Handwerk, und dafür braucht es Begeisterung, Emotion und Kompetenz“, so Mikl-Leitner. „Es gibt im Sport kein Großereignis, das du nicht moderiert hast.“
„Botschafter für Wein und Kulinarik in Niederösterreich“
Darüber hinaus verwies sie auf Pariaseks enge Verbindung zu Niederösterreich, zuletzt etwa auch als Winzerfest-Präsident in Poysdorf.
„Es ist mir eine große Ehre“, zeigte sich Pariasek selbst in seinen Dankesworten ergriffen. Er sehe sich als „Botschafter für Wein und Kulinarik in Niederösterreich“ und hob die Erfolge der niederösterreichischen Sportlerinnen und Sportler hervor.
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