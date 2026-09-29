ORF-Star Rainer Pariasek offiziell „vergoldet“!

Eine Zeitlang mag er beim ORF vom früheren Sportchef in Richtung Abstellgleis und Ausgedinge geschoben worden sein, inzwischen ist er aber wieder obenauf – und jetzt hat man ihn sogar „vergoldet“ - Rainer Pariasek ist heute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ verliehen worden!