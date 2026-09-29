Linke: Weitere Clan-Mitglieder bei Wahlparty

Mögliche Koalitionspartner fordern Klarstellung

Die Debatten über Clan-Kontakte und die extremen Positionen einiger Linker zum Nahostkonflikt haben Besorgnis auch bei den potenziellen Koalitionspartnern Grüne und SPD ausgelöst. Beide fordern die Linke zu Klarstellungen auf, dass sie gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens stehe. Das wiederum haben Spitzenkandidatin Elif Eralp und auch die Bundesspitze zuletzt immer wieder betont – und Eralp haben das auch auf dem Parteitag getan.