Rob Lowe enthüllt: Kuss mit ihr vergesse ich nie!

Man müsse sie „nur anschauen“

Auf die Frage, warum die Tochter von Klaus Kinski es ihm so angetan hatte, antwortete Lowe schlicht: „Schau sie dir doch einfach nur mal an!“ Er fügte hinzu: „In diesem Moment war sie wahrscheinlich die schönste Frau, die ich je gesehen hatte.“ Gleichzeitig gestand er, dass er sich zunächst kaum getraut habe, sie zu küssen. „Ich hatte wirklich, wirklich Angst“, erinnerte er sich.