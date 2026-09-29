Rob Lowe enthüllt: Kuss mit ihr vergesse ich nie!

Von Demi Moore über Kim Cattrall bis Calista Flockhart – die Anzahl von Frauen, die er vor der Kamera geküsst hat, ist lang. Jetzt verriet Rob Lowe in der TV-Show „Watch What Happens Live“, welcher Kuss von welcher Kollegin ihm bis heute nicht aus dem Kopf geht. Der Hollywood-Beau musste nicht lange überlegen und nannte eine deutsche Schauspielerin als beste Küsserin.
Beim Spiel „Plead the Fifth” (zu Deutsch etwa: „Verweigere die Aussage“) wurde Lowe von Moderator Andy Cohen gefragt, wessen Kuss er auf der Leinwand am meisten genossen hatte. Die Antwort des Hollywood-Beaus kam wie aus der Pistole geschossen: Nastassja Kinski.
Man müsse sie „nur anschauen“
Auf die Frage, warum die Tochter von Klaus Kinski es ihm so angetan hatte, antwortete Lowe schlicht: „Schau sie dir doch einfach nur mal an!“ Er fügte hinzu: „In diesem Moment war sie wahrscheinlich die schönste Frau, die ich je gesehen hatte.“ Gleichzeitig gestand er, dass er sich zunächst kaum getraut habe, sie zu küssen. „Ich hatte wirklich, wirklich Angst“, erinnerte er sich.
1984 gemeinsam vor der Kamera
Lowe und die heute 65-jährige Kinski standen 1984 gemeinsam für den Film „The Hotel New Hampshire“ vor der Kamera. Die von Tony Richardson inszenierte Tragikomödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von John Irving aus dem Jahr 1981.
Im echten Leben küsste der „Outsiders“-Star im Laufe seiner Karriere zahlreiche berühmte Ex-Partnerinnen, darunter Melissa Gilbert und Stéphanie von Monaco. Im Juli 1991 heiratete er jedoch die Make-up-Artistin und Schmuckdesignerin Sheryl Berkoff. Seitdem sind die beiden glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Matthew (32) und John (30).
Für Familie auf Entzug
2022 sprach er darüber, wie er sich in seine heutige Ehefrau verliebte. Die beiden lernten sich am Set des Erotik-Thrillers „Bad Influence“ aus dem Jahr 1990 kennen. „Ich dachte damals, wenn ich es mit jemandem wirklich schaffen könnte, dann wäre es Sheryl“, sagte er damals gegenüber „People“.
Um eine gemeinsame Zukunft mit ihr zu haben, ging Lowe in eine Entzugsklinik und schwor dem Alkohol ab. „Ich bin froh, dass ich das Leben gelebt habe, das ich gelebt habe, denn ich bereue nichts. Aber ich war wirklich bereit, die Kids zu trainieren, an Halloween Kürbisse zu schnitzen, Bücher vorzulesen und mittwochs ein warmes Mittagessen zu servieren“, blickte er zurück.
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