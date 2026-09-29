Unfalllenker ließ Schwerverletzten (16) zurück

Schrecklicher Unfall mit Fahrerflucht in Osttirol: Ein 16-jähriger Einheimischer wurde mitten in der Nacht in Matrei von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.
Der Unfall hatte sich bereits in der Nacht auf Sonntag ereignet – zwischen 3 und 3.20 Uhr auf der Virgentalstraße (L24) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, sei der 16-jährige Fußgänger auf Höhe der Bushaltestelle beim Spar-Markt von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden.
Der 16-Jährige wurde kurze Zeit später von zwei Passantinnen aufgefunden. Diese verständigten sofort die Rettungskräfte.
Ermittler von der Polizei
Fahrerflucht nach Kollision
Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen. Der unbekannte Lenker hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.
„Der 16-Jährige wurde kurze Zeit später von zwei Passantinnen aufgefunden. Diese verständigten sofort die Rettungskräfte“, heißt es von den Ermittlern. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Spital eingeliefert.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker aufgenommen.
Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (059 133/7234) zu melden.
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