Unfalllenker ließ Schwerverletzten (16) zurück

Der Unfall hatte sich bereits in der Nacht auf Sonntag ereignet – zwischen 3 und 3.20 Uhr auf der Virgentalstraße (L24) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, sei der 16-jährige Fußgänger auf Höhe der Bushaltestelle beim Spar-Markt von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden.