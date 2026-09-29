Jacht kracht in Wal und sinkt auf offenem Meer

Einsatzleiter lobte Reaktion des Skippers

„Die Crew hat alles richtig gemacht, und es war bedauerlich, dass sie auf offener See mit einem Wal kollidiert ist. Sie waren gut vorbereitet, und die frühzeitige Aktivierung ihres Notfunkgeräts war entscheidend für ihre Rettung. Es ist eine hervorragende Erinnerung daran, dass gute Vorbereitung auf See Leben retten kann“, betonte Clulow.