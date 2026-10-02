Oberwart: „An der Versorgung wird nicht gerüttelt“

Bereits 76 minimalinvasive Eingriffe

Auch in anderen Bereichen der interventionellen Kardiologie werden deutlich mehr Eingriffe durchgeführt. Die Zahl der Koronarangiografien stieg von 797 im Jahr 2024 auf 1145 im Vorjahr, heuer werden rund 1400 erwartet. In der Elektrophysiologie waren es 2025 noch 158 Eingriffe, bis Ende September bereits 256. Bis Jahresende sollen es rund 340 sein. Auch andere minimalinvasive Behandlungen an Herzklappen und bestimmten Öffnungen im Herzen werden häufiger durchgeführt. Nach 33 Eingriffen im Vorjahr sind es heuer bereits 76, bis Jahresende sollen es mehr als 100 sein.