Flag Football-EM in Italien: Österreich holt Gold!

Vor kurzem fand in Italien die Europameisterschaft im Flag Football statt. Österreich blieb beim Turnier in Lido delle Nazioni ungeschlagen. Nach zwei Siegen in der Gruppenphase setzte sich das Team im Viertelfinale mit 48:47 gegen Tschechien durch, gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 32:23 und krönte die starke Turnierleistung im Finale mit einem 59:40-Erfolg gegen das Team „Euro Youth“. Damit holte Österreich erstmals seit 2005 wieder einen U15-Europameistertitel.