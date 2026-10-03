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Flag Football-EM in Italien: Österreich holt Gold!

Burgenland
03.10.2026 11:00
Das Mixed-U15-Team aus Österreich darf stolz auf sich sein.
Das Mixed-U15-Team aus Österreich darf stolz auf sich sein.(Bild: Roman Fleischhackl)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Nach elf Jahren war es endlich wieder soweit: Bei der Europmeisterschaft im Flag Football sicherte sich die österreiche Nationalmannschaft – genaugenommen das Mixed U-15-Team – den Siegertitel. Zu der erfolgreichen Equipe gehören auch drei junge Burgenländer. 

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Vor kurzem fand in Italien die Europameisterschaft im Flag Football statt. Österreich blieb beim Turnier in Lido delle Nazioni ungeschlagen. Nach zwei Siegen in der Gruppenphase setzte sich das Team im Viertelfinale mit 48:47 gegen Tschechien durch, gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 32:23 und krönte die starke Turnierleistung im Finale mit einem 59:40-Erfolg gegen das Team „Euro Youth“. Damit holte Österreich erstmals seit 2005 wieder einen U15-Europameistertitel.

Mittendrin im Team, drei burgenländische Nachwuchstalente: Theres Aigner, Flora Rothleitner und Timo Pürkfellner vom Flag Football-Verein „Pannonia Eagles“ aus Krensdorf. Sie waren bei allen Spielen des Nationalteams im Einsatz und trugen damit einen wesentlichen Teil zum historischen EM-Titel bei.

Flora Rothleitner, Theres Aigner und Timo Pürkfellner mit dem Siegerpokal und ihren Medaillen.
Flora Rothleitner, Theres Aigner und Timo Pürkfellner mit dem Siegerpokal und ihren Medaillen.(Bild: Pannonia Eagles)

Für die „Pannonia Eagles“ ist der Erfolg eine Bestätigung der konsequenten Nachwuchsarbeit. Der Verein bietet seit Jahren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, den Sport von klein auf kennenzulernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Welches Potenzial im burgenländischen Flag Football steckt, zeigt sich auch bei anderen Nachwuchstalenten. Neben den drei U15-Europameistern standen ebenso Felix Aigner und Lea Pürkfellner, ebenfalls von den „Pannonia Eagles“, sowie Johann Resetarits von den „Stinatz Ozelots“ im österreichischen U17-Nationalteam. Die U17-Burschen beendeten das Turnier auf dem fünften Platz, die U17-Mädchen erreichten Rang sechs.

Die Freude nach dem großen Finale war unübersehbar.
Die Freude nach dem großen Finale war unübersehbar.(Bild: Roman Fleischhackl)

Wer Flag Football im Burgenland ausprobieren möchte, ist jederzeit zum Schnuppertraining herzlich willkommen: Die „Pannonia Eagles“ nehmen Interessenten ab dem sechsten Lebensjahr auf, die „Stinatz Ozelots“ junge Talente ab 14 Jahren. 

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