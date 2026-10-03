Libanesisches Duo übernimmt Kult-Gasthaus Karlich

Freibier für alle

„Das gewohnte All-You-Can-Eat-Buffet, das Viktor Karlichs Gäste so schätzten, wird bestehen bleiben. Auch die Preise und Speisen bleiben gleich. Neben Schnitzel, Braten, Cordon Bleu, vegetarischem Teller & Co. wird es aber zur Abwechslung künftig auch jeden zweiten Sonntag im Monat Barbecues mit allerlei Grillspezialitäten geben. Bei der Eröffnung am Sonntag kann sich jeder bei Freibier und Musik gerne durchkosten“, erzählen die neuen Gastronomen. Übernommen haben sie übrigens nicht nur das alte Konzept und das Wirtshaus-Interieur, sondern auch das bestehende Personal.