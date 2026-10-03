Libanesisches Duo übernimmt Kult-Gasthaus Karlich

Kultwirt Viktor Karlich, Cousin der bekannten ORF-Moderatorin Barbara Karlich, geht in Pension und übergibt sein Gasthaus im burgenländischen Siegendorf an zwei libanesische Schwager. Um dem Wirtshaussterben auf dem Land entgegenzuwirken, haben die beiden Nachfolger mit dem Lokal einiges vor. Am Sonntag findet die offizielle Eröffnung statt.
13 Jahre lang führte Viktor Karlich das Gasthaus Karlich im Industriegebiet in Siegendorf. Während andere Wirte in der Umgebung schon seit Jahren über ausbleibende Gäste klagen, war die Gaststube des 65-jährigen Trausdorfers stets bummvoll. Kein Wunder: Beim Mittagsbuffet konnte man für 14,90 Euro pro Person – inklusive Suppe, Hauptspeise, Beilagen und Dessert – nach Herzenslust schlemmen.
Genutzt wurde das preiswerte Angebot nicht nur von den Angestellten der zahlreichen Firmen ringsum, sondern auch von den Besuchern des gegenüberliegenden Shoppingcenters Intro, vielen Autofahrern auf dem Weg von und nach Sopron sowie unzähligen Pensionisten aus der Region.
Gegrilltes und Hausmannskost statt libanesische Eintöpfe
Seit 1. Oktober ist Karlich nun im wohlverdienten Ruhestand. Und gerade noch rechtzeitig hat er auch passende Nachfolger gefunden, die beteuern, das beliebte Gasthaus nach seiner bewährten Philosophie fortsetzen zu wollen: Roy Makhlouf (49) aus Stöttera und George Makhlouf (35) aus Klingenbach.
Die beiden aus dem Libanon stammenden Schwager, die seit vielen Jahren in Österreich leben, sind in der Gastronomie bereits bestens bewandert. Erfolgreich führen sie die Catering- und Eventservice Firma „Schumi’s Bistro“ und richten damit Hochzeiten, Taufen, Geburtstags-, Vereins-, Jubiläums-, Firmen- und Weihnachtsfeiern aus. Außerdem beliefern sie die Schwimmbad-Kantinen in den Freibädern in Siegendorf und Oggau. Nun kommt auch noch das Gasthaus dazu.
Freibier für alle
„Das gewohnte All-You-Can-Eat-Buffet, das Viktor Karlichs Gäste so schätzten, wird bestehen bleiben. Auch die Preise und Speisen bleiben gleich. Neben Schnitzel, Braten, Cordon Bleu, vegetarischem Teller & Co. wird es aber zur Abwechslung künftig auch jeden zweiten Sonntag im Monat Barbecues mit allerlei Grillspezialitäten geben. Bei der Eröffnung am Sonntag kann sich jeder bei Freibier und Musik gerne durchkosten“, erzählen die neuen Gastronomen. Übernommen haben sie übrigens nicht nur das alte Konzept und das Wirtshaus-Interieur, sondern auch das bestehende Personal.
Pensionistenbonus, Essen auf Rädern und Drive-in
Ab 1. November will „Schumi‘s Bistro“ alle Speisen auf Wunsch auch nach Hause liefern. Für Pensionisten gibt es außerdem einen Stempelpass: Jede zehnte Mahlzeit ist gratis – egal, ob sie im Wirtshaus oder über „Essen auf Rädern“ bestellt wird. „Senioren liegen uns am Herzen. Mit dieser Rabattaktion wollen wir der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagen die beiden. Außerdem soll das Treue- und Kundenbindungsprogramm gegen das zunehmende Wirtshaussterben am Land wirken.
Weitere Expansion
Schon bald wollen Roy und George Makhlouf ihr wachsendes Unternehmen zu einer Kette ausbauen. Mitte oder Ende November soll nämlich auf dem Gastrogelände ein Drive-in-Frühstückskiosk eröffnen. „Dort können Pendler dann auf dem Weg zur Arbeit Frühstückssemmerl, Kaffee, Tee und Zeitungen kaufen. Wir haben uns viel vorgenommen!“
Und was sagt Alt-Wirt Viktor Karlich zu den Plänen seiner Nachfolger? „Großartig! Um einen Pensionsschock zu vermeiden, werde auch ich täglich eine Stunde mitarbeiten!“
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